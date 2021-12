Basilea, momento no per Esposito: espulso per reazione (Di domenica 19 dicembre 2021) Continua il momento negativo di Sebastiano Esposito al Basilea. L’attaccante è stato espulso per una reazione Non trova pace Sebastiano Esposito in Svizzera. L’attaccante del Basilea, in prestito dall’Inter, è stato al centro delle polemiche in queste settimane per via del rifiuto di entrare in campo negli ultimi minuti della gara contro il Qarabag. Dopo il reintegro e le scuse ufficiali, il giovane classe 2002 è tornato tra i convocati ma oggi si è reso protagonista di un altro spiacevole episodio. Nella partita contro il Grasshoper, Esposito ha reagito a un fallo, andando testa a testa con il suo avversario, venendo così espulso dal direttore di gara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Continua ilnegativo di Sebastianoal. L’attaccante è statoper unaNon trova pace Sebastianoin Svizzera. L’attaccante del, in prestito dall’Inter, è stato al centro delle polemiche in queste settimane per via del rifiuto di entrare in campo negli ultimi minuti della gara contro il Qarabag. Dopo il reintegro e le scuse ufficiali, il giovane classe 2002 è tornato tra i convocati ma oggi si è reso protagonista di un altro spiacevole episodio. Nella partita contro il Grasshoper,ha reagito a un fallo, andando testa a testa con il suo avversario, venendo cosìdal direttore di gara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Basilea, momento no per #Esposito: espulso per reazione - news24_inter : Continua il momento negativo di #Esposito ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Basilea momento Il profitto di Moderna si basa su soldi pubblici e iniquità ...di Moderna per avere fondi pubblici e aggirare il fisco Francesca De Benedetti Ma al momento di ... I pagamenti dell'Ue a Moderna sono stati indirizzati proprio qui, a Basilea. A ottobre la eurodeputata ...

Grigor Dimitrov: "Ho sentito dire che Roger Federer era un ribelle" ... in quel momento testa di serie numero 3 della competizione. Nella parte centrale del 2021 il ... Ora il 40enne di Basilea è alle prese con un lungo infortunio, che lo sta impedendo di giocare: il ...

Federer: "Il finale perfetto non esiste, ma scelgo io il momento" Virgilio Sport Basilea, momento no per Esposito: espulso per reazione Continua il momento negativo di Sebastiano Esposito al Basilea. L’attaccante è stato espulso per una reazione Non trova pace Sebastiano Esposito in Svizzera. L’attaccante del Basilea, in prestito dall ...

Esposito perde la testa! Espulso nei minuti finali nel pareggio del Basilea 83' e un assist per l’altro giovane in prestito dall’Inter, Darian Males Il talento in prestito dall’Inter, dopo la polemica, poi rientrata, sul suo rifiuto di entrare in campo in Europa Conference Le ...

...di Moderna per avere fondi pubblici e aggirare il fisco Francesca De Benedetti Ma aldi ... I pagamenti dell'Ue a Moderna sono stati indirizzati proprio qui, a. A ottobre la eurodeputata ...... in queltesta di serie numero 3 della competizione. Nella parte centrale del 2021 il ... Ora il 40enne diè alle prese con un lungo infortunio, che lo sta impedendo di giocare: il ...Continua il momento negativo di Sebastiano Esposito al Basilea. L’attaccante è stato espulso per una reazione Non trova pace Sebastiano Esposito in Svizzera. L’attaccante del Basilea, in prestito dall ...83' e un assist per l’altro giovane in prestito dall’Inter, Darian Males Il talento in prestito dall’Inter, dopo la polemica, poi rientrata, sul suo rifiuto di entrare in campo in Europa Conference Le ...