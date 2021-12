Stasera la finale di Ballando con le stelle 2021: chi vincerà? Diamo i voti (Di sabato 18 dicembre 2021) Andrà in onda questa sera la finalissima di Ballando con le stelle 2021! E non potevano mancare le nostre pagelle in vista della finale, con qualche pronostico su come potrebbe andare a finire. Chi vincerà questa sedicesima edizione del programma? Difficile a dirsi perchè molto dipenderà dalla sfide che vedremo e anche dai voti che saranno conteggiati, tra giuria e televoto. Tutto potrebbe accadere ma è chiaro che ci siano delle coppie che meritano la vittoria più di altre! Iniziamo dalle nostra pagelle e ovviamente, facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa super edizione di Ballando con le stelle che ci ha tenuto compagnia, a suoi di musica e passi di danza, da quasi tre mesi! Milly Carlucci e tutti i protagonisti di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 dicembre 2021) Andrà in onda questa sera la finalissima dicon le! E non potevano mancare le nostre pagelle in vista della, con qualche pronostico su come potrebbe andare a finire. Chiquesta sedicesima edizione del programma? Difficile a dirsi perchè molto dipenderà dalla sfide che vedremo e anche daiche saranno conteggiati, tra giuria e televoto. Tutto potrebbe accadere ma è chiaro che ci siano delle coppie che meritano la vittoria più di altre! Iniziamo dalle nostra pagelle e ovviamente, facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa super edizione dicon leche ci ha tenuto compagnia, a suoi di musica e passi di danza, da quasi tre mesi! Milly Carlucci e tutti i protagonisti di ...

SkyItalia : Ecco perché provocare Gennaro Savastano non è mai una buona idea.?Guardare il finale di #Gomorra5, invece, è un’ott… - XFactor_Italia : #gIANMARIA ha spiazzato tutti già al tavolo delle Audizioni con un talento innegabile e un percorso che l’ha portat… - XFactor_Italia : Arrivato in punta di piedi alle Audizioni, #FELLOW vi ha conquistato alla prima nota e con una voce capace di riemp… - EffecomeF : Stasera c’è veramente di tutto in TV dalla finale di #BallandoConLeStelle su Rai 1 all’ultima puntata dello show di… - tupacshakurmofo : RT @Corriere: Ballando con le Stelle 2021, stasera la finale: coppie, giuria, ospiti, la guida completa -