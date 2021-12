Riprende l’aggiornamento OnePlus 9 e 9 Pro ad Android 12 stabile

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il rilascio di12 a bordo dei9 e 9 Pro è stato interrotto per il sopraggiungere di alcuni bug importanti (ve ne avevamo parlato in questo articolo). La questione adesso ha preso un’altra piega, data la distribuzione della build C.39, che include anche le patch di sicurezza di dicembre 2021, oltre che correggere una serie di situazioni rimaste finora in sospeso (quelle per cui il produttore cinese aveva deciso di sospendere la distribuzione, per poirla adesso). Come si può apprendre dal forum ufficiale, i9 e 9 Pro, da questo momento, vedono migliorata la fluidità dello sblocco tramite il lettore di impronte digitale, il consumo energetico del sistema operativo per una durata della batteria prolungata. Il problema del tearing del display quando si torna alla schermata principale da ...