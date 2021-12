Napoli, Spalletti: “Sono il primo responsabile delle ultime due sconfitte” (Di sabato 18 dicembre 2021) Napoli, Spalletti: “Sono il primo responsabile delle ultime due sconfitte, dobbiamo avere il Vesuvio dentro di noi, Ghoulam titolare? Non do anticipazioni” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida col Milan. Queste le sue parole: Come sta il Napoli? “Ci Sono ostacoli contro cui bisogna andare a sbattere. -afferma Spalletti – Dobbiamo dare seguito alla nostra strada, la ricerca dei nostri obiettivi. Si va a confrontarci dinanzi a cio’ che abbiamo davanti. Non facciamo ragionamenti su chi avrebbe potuto dare una mano. Andiamo a giocarla per portare a casa i tre punti”. Cosa ha detto Spalletti ai ... Leggi su retecalcio (Di sabato 18 dicembre 2021): “ildue, dobbiamo avere il Vesuvio dentro di noi, Ghoulam titolare? Non do anticipazioni” Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida col Milan. Queste le sue parole: Come sta il? “Ciostacoli contro cui bisogna andare a sbattere. -afferma– Dobbiamo dare seguito alla nostra strada, la ricerca dei nostri obiettivi. Si va a confrontarci dinanzi a cio’ che abbiamo davanti. Non facciamo ragionamenti su chi avrebbe potuto dare una mano. Andiamo a giocarla per portare a casa i tre punti”. Cosa ha dettoai ...

