Morata e Cuadrado in gol | la Juve espugna Bologna

(Di sabato 18 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Un gol diin avvio e un gran destro dinel secondo tempo consentono allantus dire. Solidi in difesa e cinici davanti i bianconeri che rispondono al successo della Roma a Bergamo e raggiungono al quinto posto a quota 31 i giallorossi. La zona Champions, dopo la sconfitta dell’Atalanta e in vista dello scontro diretto che farà perdere punti ad almeno una tra Napoli e Milan, ora è più vicina. Torna dopo la squalifica Nico Dominguez e riprende il suo posto nel centrocampo di Mihajlovic. Soriano avanza dunque sulla trequarti e fa coppia con Barrow alle spalle di Arnautovic. Nell’undici di Allegri si rivede Arthur, in mediana assieme a McKennie e Rabiot. In un attacco orfano di Dybala c’è spazio per Kean e Bernardeschi con ...

Reti: nel pt 6'; nel st 24'Angoli: 8 a 2 per il Bologna. Recupero: 0' e 3'. Ammoniti: Mc Kennie e Dominguez per proteste. Spettatori: 22.394 di cui 9.146 abbonati per un incasso ...Partita decisa da due lampi, che portano la firma di, in un contesto assai juventino, al cospetto di un Bologna forse troppo caricato alla vigilia da Mihajlovic . La differenza si ...La Juventus di Massimiliano Allegri batte il Bologna 0-2 nel secondo anticipo del sabato della 18esima giornata di Serie A. A decidere il match le reti, una per tempo, di Morata e Cuadrado. La squadra ...Senza Chiesa e Dybala, l’attacco bianconero è sulle spalle di Morata che buca il Bologna nel primo tempo, una giocata di Cuadrado, tiro da fuori deviato da un difensore, mette il match in ghiaccio.