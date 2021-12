L’Inter programma il futuro: un difensore nel mirino! (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Inter vince e convince in Serie A ma ha anche bisogno di pensare al futuro. Stefan De Vrij è in scadenza giugno 2023 e si comincerà a parlare di rinnovo tra gennaio e febbraio, ma se le richieste di Raiola dovessero essere molto superiori all’offerta nerazzurra Ausilio e Marotta avrebbero già pronto il piano B. Gleison Bremer, Torino Secondo Calciomercato.com la dirigenza delL’Inter si è mossa in anticipo avviando i contatti con l’entourage di Bremer già quest’estate. Il difensore del Torino si sta confermando ad alti livelli partita dopo partita, dimostrando di meritarsi L’Interesse di una big. Cairo lascerebbe partire il suo gioiellino per una cifra intorno ai 25 milioni di euro ma tutto dipenderà dal futuro di Stefan De Vrij. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021)vince e convince in Serie A ma ha anche bisogno di pensare al. Stefan De Vrij è in scadenza giugno 2023 e si comincerà a parlare di rinnovo tra gennaio e febbraio, ma se le richieste di Raiola dovessero essere molto superiori all’offerta nerazzurra Ausilio e Marotta avrebbero già pronto il piano B. Gleison Bremer, Torino Secondo Calciomercato.com la dirigenza delsi è mossa in anticipo avviando i contatti con l’entourage di Bremer già quest’estate. Ildel Torino si sta confermando ad alti livelli partita dopo partita, dimostrando di meritarsiesse di una big. Cairo lascerebbe partire il suo gioiellino per una cifra intorno ai 25 milioni di euro ma tutto dipenderà daldi Stefan De Vrij. Simone Borghi

