Gf Vip 6 Vs The Voice Senior: ecco chi ha vinto la quarta gara d’ascolti (Di sabato 18 dicembre 2021) E’ andata in scena ieri sera la quarta sfida di ascolti tra il Gf Vip 6, giunto alla sua ventottesima puntata, e The Voice Senior, in onda su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. In sovrapposizione, considerando che il programma della Clerici è terminato oltre un’ora prima, ha vinto The Voice Senior che ha ottenuto 3,5 milioni di spettatori con il 18,7% di share. Uno share più alto, dovuto al fatto appunto che il programma di Alfonso Signorini sia terminato a notte fonda, lo ha fatto registrare il Gf Vip che ha ottenuto il 19,7% di share con 2,9 milioni di spettatori. Da segnalare che la puntata di ieri sera è quella che, in questa edizione del Gf Vip, ha ottenuto lo share più alto al venerdì. Dall’inizio del reality, infatti, il venerdì sera il programma non aveva mai ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 dicembre 2021) E’ andata in scena ieri sera lasfida di ascolti tra il Gf Vip 6, giunto alla sua ventottesima puntata, e The, in onda su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. In sovrapposizione, considerando che il programma della Clerici è terminato oltre un’ora prima, haTheche ha ottenuto 3,5 milioni di spettatori con il 18,7% di share. Uno share più alto, dovuto al fatto appunto che il programma di Alfonso Signorini sia terminato a notte fonda, lo ha fatto registrare il Gf Vip che ha ottenuto il 19,7% di share con 2,9 milioni di spettatori. Da segnalare che la puntata di ieri sera è quella che, in questa edizione del Gf Vip, ha ottenuto lo share più alto al venerdì. Dall’inizio del reality, infatti, il venerdì sera il programma non aveva mai ...

