Formazioni ufficiali Leeds-Arsenal | Premier League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ledi, sfida valida per la 18esima giornata della. In un programma decimato dal caos Covid che sta sconvolgendo il calendario del campionato d’Oltremanica, andrà regolarmente in scena la sfida di Elland Road. Posizioni opposte tra le due, con i padroni di casa che si trovano appena a +5 dalla terzultima posizione occupata dal Burnley (che ha però due partite in meno) e che arrivano dal pesantissimo 7-0 subito contro il Manchester City. I Gunners, invece, si trovano in quarta posizione, dopo aver rimediato ad un avvio di stagione molto negativo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:30 di sabato 18 dicembre; di seguito, le scelte dei due ...