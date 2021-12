Clarissa Selassié rivela perché ieri lei e altri vipponi erano assenti in studio (Di sabato 18 dicembre 2021) perché alcuni vipponi erano assenti ieri: parla Clarissa ieri sera gli attenti telespettatori hanno notato l’assenza nel parterre dello studio del GF Vip di alcuni vipponi e tra questi a non presenziare anche Clarissa Selassié. Come mai? Prima della diretta della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, la giovane ha raccontato cosa è accaduto. Sembrerebbe che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 18 dicembre 2021)alcuni: parlasera gli attenti telespettatori hanno notato l’assenza nel parterre dellodel GF Vip di alcunie tra questi a non presenziare anche. Come mai? Prima della diretta della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, la giovane ha raccontato cosa è accaduto. Sembrerebbe che L'articolo proviene da Novella 2000.

Jessica Selassié/ Dopo la lite con Lulù, ricorda il papà: 'Se non ci fosse stato...' Jessica Selassié: la lite con la sorella Lulù Da qualche settimana le sorelle Selassié gareggiano da sole dentro la casa del Grande Fratello Vip 6 . Dopo l'uscita di Clarissa, sono rimaste Jessica e Lulù che nei giorni scorsi sono state protagoniste di un'accesa lite. La ...

