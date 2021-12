Atalanta-Roma 1-4. La lezione di Mourinho a Gasperini e ai frustrati del web (Di sabato 18 dicembre 2021) “Mourinho: da uno speciale a pacco imperiale”. Recitava così lo striscione esposto dai lungimiranti nonché esperti di calcio tifosi dell’Atalanta all’inizio della partita con la Roma. Chissà cosa ne avranno fatto di quel telo a fine match, con i giallorossi di Mourinho che gliene hanno dati quattro: prendi e porta a casa, un po’ come lo storico quattro ai tempi di Totti con il gesto del capitano nei confronti della panchina bianconera. Atalanta-Roma 1-4 All’Atalanta non è bastata un’esibizione maestosa di scorrettezza, con Zapata che è caduto a terra ogni secondo. Deve aver frequentato molto Cuadrado. Detto questo, il pacco imperiale Mourinho ha impartito una lezioncina di calcio a quel simpaticone di Gasperini. Una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) “: da uno speciale a pacco imperiale”. Recitava così lo striscione esposto dai lungimiranti nonché esperti di calcio tifosi dell’all’inizio della partita con la. Chissà cosa ne avranno fatto di quel telo a fine match, con i giallorossi diche gliene hanno dati quattro: prendi e porta a casa, un po’ come lo storico quattro ai tempi di Totti con il gesto del capitano nei confronti della panchina bianconera.1-4 All’non è bastata un’esibizione maestosa di scorrettezza, con Zapata che è caduto a terra ogni secondo. Deve aver frequentato molto Cuadrado. Detto questo, il pacco imperialeha impartito una lezioncina di calcio a quel simpaticone di. Una ...

