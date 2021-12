Ancora vittime sul lavoro | gru cade su un palazzo a Torino | tre operai muoiono

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tre morti e altri feriti. E' il bilancio sempre più grave del drammatico incidente sulavvenuto questa mattina a, accanto a undi sette piani in via Genova, dove si stavano ...

Tre morti e altri feriti. E' il bilancio sempre più grave del drammatico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Torino, accanto a un palazzo di sette piani in via Genova, dove si stavano ......è stato dato incarico a tre medici legali di svolgere l'esame autoptico sui corpi dellecon ...riserva di nominare un consulente geologo e un altro esperto in materiali esplodenti dice...Da una prima ricostruzione i quattro operai coinvolti nell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Torino, di cui tre morti, si trovavano sulla piattaforma per montare il braccio della gru poi ...A Ravanusa ieri è stato il tempo di dire addio alle 10 vite spezzate dalla terribile esplosione di sabato. Le parole dell'arcivescovo di Agrigento invitato alla riflessione.