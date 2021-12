Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Sammy Guevara annuncia la rottura del suo fidanzamento - -

Ultime Notizie dalla rete : AEW Sammy

Zona Wrestling

...con grande interesse l'esito di questa disputa dopo essersi affrontati nella finale per l'World ... perso ai danni diGuevara a fine settembre.... ex campione TNT, che a quel titolo aveva legato i momenti più grandiosi della sua, purtroppo breve, ma indelebile esperienza in. Persubito una nuova sfida Il 2021 si sta rivelando un'...Sammy Guevara proposed to his longtime girlfriend Pam in August, but they didn't make it until Christmas. The wedding is off and now the two are going ...Sammy Guevara announces on Instagram that he has ended his engagement with his long time girlfriend Pam Nizio.