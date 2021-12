VIDEO Salernitana-Inter 0-5 | gol Serie A | highlights e sintesi Nerazzurri devastanti

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il calcio in Italia ha visto scattare la diciottesima giornata del girone di andata dellaA 2020-2021: nell’unico incontro delle ore 20.45 l’ha vinto per 0-5 in casa della. Gol dei campioni d’Italia di Perisic e Dumfries nel primo tempo e di Sanchez, Lautaro e Gagliardini nella ripresa.0-5 IL GOL DI SANCHEZ https://twitter.com/matchtoday12/status/1471947473224712197 IL GOL DI LAUTARO GOAL Lautaro Martínez 78'0 – 4pic.twitter.com/198JbgK8dH — match today (@matchtoday12) December 17, 2021 IL GOL DI GAGLIARDINI GOAL Roberto Gagliardini 87'0 – 5...

Advertising

sportli26181512 : Salernitana-Inter 0-5: video, gol e highlights: L'Inter vince dominando anche contro la Salernitana. Apre Perisic c… - Anizi_ams : RT @matchtoday12: GOAL Roberto Gagliardini 87' Salernitana 0 - 5 Inter #SalernitanaInter - IFAST29 : #SalernitanaInter Salernitana 0-5 Inter Milan | GOAL! Gagliardini. - matchtoday12 : GOAL Roberto Gagliardini 87' Salernitana 0 - 5 Inter #SalernitanaInter - infoitsport : Video Salernitana Inter 0-2: risultato in diretta, gol e highlights | Superscudetto -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Salernitana

Nell'anticipo della 18ª giornata di Serie A, l'Inter supera in scioltezza lae si conferma in vetta alla classifica. Il gol del 2 - 0, firmato da Dumfries, ha rappresentato il centesimo segnato dai nerazzurri nel 2021: superato il record precedenteDIRETTA/Inter (risultato 0 - 3) streaminge tv: la chiude Sanchez! Negli ultimi anni, comunque, sono vari i giocatori che hanno riportato problemi simili. ' El Mundo ' ha ...Salernitana-Inter: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...Diretta Salernitana Inter: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella 18^ giornata di Serie A.