Stornara, fiamme nel campo rom, morti fratellini di quattro e due anni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Due fratellini di due e quattro anni sono morti carbonizzati in un incendio che si è sviluppato nel campo nomadi di Stornara, in provincia di Foggia. LEGGI ANCHE: Rientri dall’estero: tutte le nuove regole per bambini e ragazzi, tra tamponi e Green pass È accaduto intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 17 dicembre, nella L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duedi due esonocarbonizzati in un incendio che si è sviluppato nelnomadi di, in provincia di Foggia. LEGGI ANCHE: Rientri dall’estero: tutte le nuove regole per bambini e ragazzi, tra tamponi e Green pass È accaduto intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 17 dicembre, nella L'articolo proviene da Inews.it.

