Simona Branchetti sostituisce Barbara D’Urso e dice diretta “Non saremo …”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Era da tempo che si vociferava su un possibile cambio di rotta per Pomeriggio 5, il noto programma che da diversi anni va in onda su Canale 5 ed è condotto da. Ebbene, adesso sembra essere arrivata la conferma del fatto che per il programma sono in arrivo delle novità. La principale è chesarà sostituita ed a prendere il suo posto sarà, una giornalista Mediaset che proprio la scorsa estate sembra aver condotto Morning News, su Canale 5, ottenendo un discreto successo. Questa non è l’unica novità introdotta in questi giorni. Lo scorso 13mbre, infatti, ha debuttato il nuovo programma Mattimo 5 News, condotto da Francesco Vecchi che ha di fatto preso il posto di Federica Panicucci. Ebbene, adesso sono in arrivo delle novità anche per ...

Sembra che sia stata presa una decisione ufficiale per le sorti di Barbara D'Urso e Pomeriggio 5, questa volta per la conduttrice il destino è scritto: verrà sostituita da. Per la prima volta in quattordici versioni, lo spettacolo non solo è stato solo interrotto a causa delle vacanze di Natale, ma è stato anche sostituito con una produzione ...A quanto pare Barbara d'Urso la nota conduttrice di Canale 5 sarà ostituita dache andrà in ...Pomeriggio 5 versione classica chiude i battenti: Barbara d'Urso si congeda dal pubblico e fa gli auguri per le feste. Nessun passaggio di consegna in studio però ...Settimana nuova, pomeriggio nuovo. Perlomeno nella fascia di Canale 5 che sino ad oggi era stata caratterizzata dalla presenza di Barbara D'Urso e del suo Pomeriggio 5. Per la prima volta in quattordi ...