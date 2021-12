Sergio Pirozzi, da sindaco di Amatrice ad allenatore della Sambenedettese in Serie D (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sergio Pirozzi è il nuovo allenatore della Sambenedettese , squadra terz'ultima nella classifica del Girone F della Serie D. E’ il terzo allenatore chiamato in questa stagione a guidare la formazione... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 17 dicembre 2021)è il nuovo, squadra terz'ultima nella classifica del Girone FD. E’ il terzochiamato in questa stagione a guidare la formazione...

