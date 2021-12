Ravanusa, piazza gremita per i funerali solenni delle 9 vittime (Di sabato 18 dicembre 2021) Bandiere a mezz'asta in tutti i comuni della Sicilia. E a Ravanusa, in provincia di Agrigento, silenzio e commozione per l'ultimo saluto alle nove vittime dell'esplosione di quattro palazzine l'11 dicembre, per una fuga di gas. Esequie di Stato in piazza Primo Maggio, gremita, davanti alla chiesa di San Giacomo. Presenti tra gli altri il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, tanti i cittadini intervenuti.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/Ravanusa-piazza-gremita-per-i-funerali-solenni-delle-9-vittime 20211217 video 19170431.mp4"/videoTutto il paese si è stretto davanti alle bare ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) Bandiere a mezz'asta in tutti i comuni della Sicilia. E a, in provincia di Agrigento, silenzio e commozione per l'ultimo saluto alle novedell'esplosione di quattro palazzine l'11 dicembre, per una fuga di gas. Esequie di Stato inPrimo Maggio,, davanti alla chiesa di San Giacomo. Presenti tra gli altri il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, tanti i cittadini intervenuti.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/-per-i--9-20211217 video 19170431.mp4"/videoTutto il paese si è stretto davanti alle bare ...

