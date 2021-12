One Second, un capolavoro epico ed emozioni cinefile del maestro Zhang Yimou (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fino a una ventina di anni fa tra gli obblighi cinefili c’erano i film diretti dal regista cinese Zhang Yimou. Poi, complice un allineamento politico del nostro rispetto alla dittatura governativa del suo paese, e a una serie di vorticosi titoli wuxia pian, è stato un filino messo alla porta come un esecutore qualunque. Solo che se un cineasta ha talento, e Zhang a 71 anni ne ha ancora da vendere, è francamente impossibile fingere che non esista più. Una prova lampante è One Second, autentico capolavoro epico sentimentale, incastonato in un contesto storico/politico del passato rivoluzionario cinese di metà anni settanta, lampi di gru su azioni di massa alla Novecento, emozioni cinefile e profonde da sala cinematografica di una volta come in Nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fino a una ventina di anni fa tra gli obblighi cinefili c’erano i film diretti dal regista cinese. Poi, complice un allineamento politico del nostro rispetto alla dittatura governativa del suo paese, e a una serie di vorticosi titoli wuxia pian, è stato un filino messo alla porta come un esecutore qualunque. Solo che se un cineasta ha talento, ea 71 anni ne ha ancora da vendere, è francamente impossibile fingere che non esista più. Una prova lampante è One, autenticosentimentale, incastonato in un contesto storico/politico del passato rivoluzionario cinese di metà anni settanta, lampi di gru su azioni di massa alla Novecento,e profonde da sala cinematografica di una volta come in Nuovo ...

