Nuove tensioni all'ombra del Quirinale. A gennaio tra Draghi e Salvini torna il catasto (Di venerdì 17 dicembre 2021) A sorprendere è l'incrocio delle date. Sorprende soprattutto i leghisti, al momento. Che ieri mattina, quando hanno visto il calendario stilato dalla commissione Finanze della Camera, non hanno potuto fare a meno di notare la rischiosa sovrapposizione potenziale di procedure e di accidenti. Perché la discussione della delega fiscale entrerà nel vivo dopo l'Epifania: lunedì 10 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti, di lì a una settimana l'inizio del voto in commissione, previsto per martedì 18. Tutto terribilmente vicino alla sfida più decisiva di tutte: quella del Quirinale. E siccome in quella delega restano le scorie non smaltite sulla riforma del catasto, siccome nelle orecchi dei deputati del Carroccio c'è ancora l'eco degli anatemi scagliati da Matteo Salvini all'indirizzo del suo stesso ...

