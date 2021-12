MV Agusta | operazione rilancio in Supersport

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il nuovo mondialeci restituisce due marchi italiani, Ducati ed MV. Se la casa di Borgo Panigale compie un rientro dopo anni di assenza, l’omologa di Schiranna non se n’è mai andata, ma aveva ridotto drasticamente il suo impegno in pista. Ma ora le cose cambiano, con il nuovo regolamento che ha convinto i varesini ad impegnarsi di più. Saranno ben due le moto che il team ufficiale di Andrea Quadranti schiererà la prossima stagione, con una conferma ed un debutto. Niki Tuuli resta come punta di diamante della squadra, con al fianco il giovane turco Bahattin Sofuoglu. MV: nuova vita in? Il regolamento2022 attira molto MV, perché le consente di poter schierare una moto più competitiva. La F3 675 aveva evidenziato limiti rilevanti contro le quattro ...