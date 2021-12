Marte pronto per gli esseri umani (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Rover Perseverance della NASA è atterrato con successo su Marte il 18 febbraio 2021. La missione, chiamata Mars 2020 e lanciata dal suolo statunitense nel luglio 2020, ha il compito di cercare segni di vita antica, raccogliere campioni di roccia e suolo, e capire quale tecnologia utilizzare per una futura esplorazione robotica e umana. – curiosauro.itLa NASA, in questo momento storico, sta lavorando attivamente per costruire veicoli in grado di trasportare umani sul pianeta rosso. Oltre a questo, sta studiando soluzioni per eventuali problemi medici, psicologici e ingegneristici che potrebbero impedire il nostro arrivo. Programma Hawai’i Kim Binsted è il principale investigatore del programma Hawai’i Space Exploration Analog and Simulation, noto anche come HI-SEAS. I ricercatori di HI-SEAS hanno già condotto sei missioni di prova tra il 2013 e il ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Rover Perseverance della NASA è atterrato con successo suil 18 febbraio 2021. La missione, chiamata Mars 2020 e lanciata dal suolo statunitense nel luglio 2020, ha il compito di cercare segni di vita antica, raccogliere campioni di roccia e suolo, e capire quale tecnologia utilizzare per una futura esplorazione robotica e umana. – curiosauro.itLa NASA, in questo momento storico, sta lavorando attivamente per costruire veicoli in grado di trasportaresul pianeta rosso. Oltre a questo, sta studiando soluzioni per eventuali problemi medici, psicologici e ingegneristici che potrebbero impedire il nostro arrivo. Programma Hawai’i Kim Binsted è il principale investigatore del programma Hawai’i Space Exploration Analog and Simulation, noto anche come HI-SEAS. I ricercatori di HI-SEAS hanno già condotto sei missioni di prova tra il 2013 e il ...

