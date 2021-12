“Ma è lui”. MasterChef 11 con sorpresa: ecco chi si presenta davanti ai giudici. E convince tutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dal dating show di Maria De Filippi, targato Canale 5, al talent culinario in onda su Sky Uno è un attimo. Un ex corteggiatore di Uomini e Donne è uno dei nuovi concorrenti di MasterChef 11. Non Tina Cipollari e Gianni Sperti, ora saranno Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri a giudicare Federico Chimirri. Impossibile averlo dimenticato, anche perché stiamo parlando del fidanzato di un’altra notissima figura della trasmissione Uomini e Donne, nonché mancata ‘vippona’ del GF Vip 6 (la partecipazione è saltata a sorpresa mentre già si trovava pronta in quarantena) Giulia Cavaglià. Federico Chimirri è nella crew di MasterChef 11. Federico Chimirri, da Uomini e donne a MasterChef 11 Il sentimento per la bella Giulia Cavaglià (1995), com’è risaputo, è sbocciato dopo le loro diverse ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dal dating show di Maria De Filippi, targato Canale 5, al talent culinario in onda su Sky Uno è un attimo. Un ex corteggiatore di Uomini e Donne è uno dei nuovi concorrenti di11. Non Tina Cipollari e Gianni Sperti, ora saranno Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri a giudicare Federico Chimirri. Impossibile averlo dimenticato, anche perché stiamo parlando del fidanzato di un’altra notissima figura della trasmissione Uomini e Donne, nonché mancata ‘vippona’ del GF Vip 6 (la partecipazione è saltata amentre già si trovava pronta in quarantena) Giulia Cavaglià. Federico Chimirri è nella crew di11. Federico Chimirri, da Uomini e donne a11 Il sentimento per la bella Giulia Cavaglià (1995), com’è risaputo, è sbocciato dopo le loro diverse ...

Advertising

G01Martina : RT @Alberto_Pinto: Non si sono mai sbilanciati così tanto come con Carmine. Lui dolcino #MasterChef #MasterChefit - Alberto_Pinto : Non si sono mai sbilanciati così tanto come con Carmine. Lui dolcino #MasterChef #MasterChefit - gesch96 : Comunque le capisco vedere Chef Cannavacciuolo dal vivo fa un certo effetto, io tremavo come una foglia e lui mi gu… - mattiamaestri46 : @MorroLuca1 Mamma mia cos'era Masterchef con lui - GuendaRa : Già tifo lui, Polone da Anzio #MasterChef -