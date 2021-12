La moda dei “trigger warnings” all’università: un attacco al cuore della letteratura europea (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ sempre più diffuso, nelle università inglesi, l’uso degli avvisi agli studenti sensibili che vanno sotto il nome di “trigger warnings”. In pratica, con queste note, si allertanto gli studenti dinanzi a materiale letterario che possiede contenuti che possono risultare violenti o razzisti o sessisti. E un portato del fenomeno culturale “woke” (risveglio) che più propriamente si identifica come cancel culture. L’avviso dell’universià di Greenweech contro Omero L’università di Greenwich, in Inghilterra, ha messo un avviso agli studenti che si approcciano a “1984? di Orwell e all'”Odissea” di Omero che si tratta di “materiale che mette a disagio”. In altre università del Regno Unito, come Aberdeen, simili avvertimenti sono stati posti su Robert Louis Stevenson, il “Giulio Cesare” di William Shakespeare e Charles Dickens. LEGGI ANCHE Anche la torta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ sempre più diffuso, nelle università inglesi, l’uso degli avvisi agli studenti sensibili che vanno sotto il nome di “”. In pratica, con queste note, si allertanto gli studenti dinanzi a materiale letterario che possiede contenuti che possono risultare violenti o razzisti o sessisti. E un portato del fenomeno culturale “woke” (risveglio) che più propriamente si identifica come cancel culture. L’avviso dell’universià di Greenweech contro Omero L’università di Greenwich, in Inghilterra, ha messo un avviso agli studenti che si approcciano a “1984? di Orwell e all'”Odissea” di Omero che si tratta di “materiale che mette a disagio”. In altre università del Regno Unito, come Aberdeen, simili avvertimenti sono stati posti su Robert Louis Stevenson, il “Giulio Cesare” di William Shakespeare e Charles Dickens. LEGGI ANCHE Anche la torta ...

