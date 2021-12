Foggia, due bambini morti nell’incendio di un campo nomadi a Stornara (Di venerdì 17 dicembre 2021) Due bambini di due e quattro anni sono morti nell’incendio che si è sviluppato attorno alle 9 nel campo nomadi di Stornara a Foggia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme, sono bruciate alcune baracche e in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli. December 17, 2021 Leggi anche: Appiccava incendi da due anni senza lasciare tracce: arrestato un ex addetto dell’antincendio in Puglia Livorno, incendio alla raffineria Eni. Colonna di fumo nero sulla città: «Restate in casa» – Il video Milano, le analisi sull’incendio a Torre del Moro: i pannelli sono stati forniti prima dell’omologazione L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duedi due e quattro anni sonoche si è sviluppato attorno alle 9 neldi. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme, sono bruciate alcune baracche e in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli. December 17, 2021 Leggi anche: Appiccava incendi da due anni senza lasciare tracce: arrestato un ex addetto dell’antincendio in Puglia Livorno, incendio alla raffineria Eni. Colonna di fumo nero sulla città: «Restate in casa» – Il video Milano, le analisi sull’incendio a Torre del Moro: i pannelli sono stati forniti prima dell’omologazione L'articolo proviene da Open.

emergenzavvf : ?? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune bar… - Vito_Troiano : Incendio a Foggia: morti 2 bambini - statodelsud : Foggia, incendio in campo nomadi: morti due bambini - peppe844 : RT @emergenzavvf: ?? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche,… - Pino__Merola : Foggia, incendio in campo nomadi: morti due bambini -