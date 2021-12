Decreto antifrode Criptovalute: cosa cambia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di fatto, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 29.11.2021 - che entrerà in vigore il 14 dicembre p.v. - il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 . Il quale attua la Direttiva (... Leggi su punto-informatico (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di fatto, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 29.11.2021 - che entrerà in vigore il 14 dicembre p.v. - ilLegislativo 8 novembre 2021, n. 184 . Il quale attua la Direttiva (...

Advertising

Giuseppe0772 : Stasera, alle 19,00 sarò ospite di FISCAL FOCUS per parlare del decreto Antifrode e di Antiriciclaggio, insieme al… - UNCCondominiali : Decreto antifrode e scacco ai bonus: il tema del webinar organizzato della nostra Assostudi con @WebRadio_IusLaw. G… - UNCCondominiali : Decreto antifrode e scacco ai bonus: il tema del webinar organizzato della nostra Assostudi con @WebRadio_IusLaw, l… - takethedate : @Diritto24 grazie per la segnalazione. L'evento è on line su - Diritto24 : SAVE THE DATE WEBINAR Superbonus 110% e Bonus minori nel 2022: esame e approfondimenti sulle novità introdotte dal… -