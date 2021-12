Covid oggi Israele, 838 contagi: dato più alto da 2 mesi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Risalgono i contagi Covid in Israele, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 838 nuovi casi. Si tratta del dato più alto degli ultimi due mesi, come spiega il ministero della Sanità israeliano. Rispetto al giorno precedente sono stati diagnosticati 181 casi in più, mentre crescono le preoccupazioni sulla diffusione della variante Omicron, altamente contagiosa. Ieri una scuola femminile di Gerusalemme è stata chiusa dopo la segnalazione di 62 contagi, così come è stato isolato il personale di sicurezza della Knesset dopo che una guardia è risultata positiva a Omicron. Resta intanto sospesa la proposta di chiedere il Green Pass per poter accedere ai centri commerciali israeliani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Risalgono iin, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 838 nuovi casi. Si tratta delpiùdegli ultimi due, come spiega il ministero della Sanità israeliano. Rispetto al giorno precedente sono stati diagnosticati 181 casi in più, mentre crescono le preoccupazioni sulla diffusione della variante Omicron, altamenteosa. Ieri una scuola femminile di Gerusalemme è stata chiusa dopo la segnalazione di 62, così come è stato isolato il personale di sicurezza della Knesset dopo che una guardia è risultata positiva a Omicron. Resta intanto sospesa la proposta di chiedere il Green Pass per poter accedere ai centri commerciali israeliani. L'articolo proviene da Italia Sera.

