Concorso ASR Molise Campobasso | 45 infermieri | ultimi giorni per partecipare

(Di venerdì 17 dicembre 2021)per presentare la domanda di partecipazione alASR. Il termine ultimo per inviare l’istanza è infatti fissato alle ore 18 del 19 dicembre 2021. Nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 novembre 2021 è stata resa nota l’apertura delASR, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di45 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D. Nel bando diè specificata la riserva di 13 posti a favore dei volontari delle Forze armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza demerito dalle ferme contratte e agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma ...

Ultime Notizie dalla rete : Concorso ASR

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

92 del 19 novembre 2021 è stata resa nota l'apertura delMolise Campobasso , per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 45 posti di collaboratore professionale ...Nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 novembre 2021 è stata resa nota l'apertura delMolise Campobasso , per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di45 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D. Nel bando diè ...Erede di una dinastia di commercianti di cavalli, il giovane Umberto Simonazzi potrebbe inaugurare un nuovo business: creare un’alternativa ai grandi produttori europei di veicoli per il trasporto cav ...Per via della campagna vaccinale dovuta al Covid-19, l'Asl Abruzzo è pronta ad indire nuovi concorsi pubblici per personale sanitario ...