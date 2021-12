Caso Greta Beccaglia: il conduttore Giorgio Micheletti querela gli odiatori web (Di sabato 18 dicembre 2021) Il conduttore attaccato e vilipeso pere la vicenda di Greta Beccaglia contrattacca. Giorgio Micheletti, giornalista di Toscana Tv, denuncerà le tante persone che con minacce e offese lo hanno bersagliato sui social web network. «Trascorsi circa 20 giorni - afferma Micheletti - è il momento di comunicare di essermi rivolto al mio avvocato penalista per tutelare la mia onorabilità dai gravissimi attacchi ricevuti. L'attesa è dovuta al fatto di voler evitare di contribuire al troppo clamore mediatico». L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilattaccato e vilipeso pere la vicenda dicontrattacca., giornalista di Toscana Tv, denuncerà le tante persone che con minacce e offese lo hanno bersagliato sui social web network. «Trascorsi circa 20 giorni - afferma- è il momento di comunicare di essermi rivolto al mio avvocato penalista per tutelare la mia onorabilità dai gravissimi attacchi ricevuti. L'attesa è dovuta al fatto di voler evitare di contribuire al troppo clamore mediatico». L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Caso Greta Beccaglia: il conduttore Giorgio Micheletti querela gli odiatori web - xCandyKillerx : Per Gianmaria l’amore viene prima di tutto a tal punto che decantava amore per Greta che ha archiviato in 0.2 secon… - controradio : - qn_lanazione : Caso Greta Beccaglia, il conduttore denuncia chi lo ha offeso via web: profili al setaccio - iamnicole_02 : @Mayla15363961 perché non sono fidanzati da quel che si è capito,si frequentavano solamente da poco prima che lei e… -