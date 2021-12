Boom per il finale di Un professore che infiamma anche i social (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non era partita alla grandissima la fiction di Rai 1 Un professore ma nel corso delle settimane, il pubblico di è affezionato a tutti i protagonisti della serie. Da Dante Balestra, interpretato da uno sempre ottimo Alessandro Gassmann ( che ieri sera tra l’altro ha sfoderato una interpretazione magistrale con l’ultima puntata) a Manuel e Simone, ovviamente, i due amatissimi protagonisti. Ma anche le storie di Anita, di Chicca e di tutti gli altri personaggi che sono protagonisti di una bella storia. Di difetti questa serie, va detto, ne ha avuti molti, ma la storia ha comunque colpito il pubblico che ha iniziato, dopo le prime puntate, ad appassionarsi alle storie di tutti i protagonisti della serie, facendo il tifo soprattutto per Simone che alla fine, ha superato tutti gli ostacoli. Il finale della prima stagione di Un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non era partita alla grandissima la fiction di Rai 1 Unma nel corso delle settimane, il pubblico di è affezionato a tutti i protagonisti della serie. Da Dante Balestra, interpretato da uno sempre ottimo Alessandro Gassmann ( che ieri sera tra l’altro ha sfoderato una interpretazione magistrale con l’ultima puntata) a Manuel e Simone, ovviamente, i due amatissimi protagonisti. Male storie di Anita, di Chicca e di tutti gli altri personaggi che sono protagonisti di una bella storia. Di difetti questa serie, va detto, ne ha avuti molti, ma la storia ha comunque colpito il pubblico che ha iniziato, dopo le prime puntate, ad appassionarsi alle storie di tutti i protagonisti della serie, facendo il tifo soprattutto per Simone che alla fine, ha superato tutti gli ostacoli. Ildella prima stagione di Un ...

