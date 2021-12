Veronica Gentili | single o fidanzata? Chi è Massimo | le sue parole

Leggi su ck12

(Di giovedì 16 dicembre 2021)è il fidanzato della giornalista e conduttrice del programma televisivo Stasera Italia e del programma Buoni o Cattivi. L’amore tra i due nasce sei anni fa, la coppia è molto riservata e non condivide molto il rapporto in pubblico. Tra i due c’è molta complicità, sono molto affiatati e in molte occasioni la giornalista ha rivelato dei dettagli sulla loro vita sentimentale, proprio durante l’intervista fatta a TV Sorrisi e Canzoni, la giornalista ha dichiarato qualche dettaglio in più sulla relazione sentimentale con, chi è il suo fidanzato(Instagram)La conduttrice e giornalista ha dichiarato di non essere una donna di casa, perciòha sempre pensato a fare la spesa e ...