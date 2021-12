Variante Omicron, primo caso in Abruzzo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Variante Omicron in Italia, primo caso in Abruzzo. I laboratori del Cast dell’Università di Chieti, diretti dal professor Liborio Stuppia, hanno infatti sequenziato il primo caso nella Regione. Il tampone è di un 52enne della provincia di Chieti, che potrebbe aver contratto il virus in occasione di una manifestazione pubblica a cui ha partecipato fuori regione. L’uomo non presenta sintomi di rilievo ed è in isolamento domiciliare. Il Siesp della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha già attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria e avviato il tracciamento dei contatti del positivo. Lo comunica l’Assessorato alla Salute. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021)in Italia,in. I laboratori del Cast dell’Università di Chieti, diretti dal professor Liborio Stuppia, hanno infatti sequenziato ilnella Regione. Il tampone è di un 52enne della provincia di Chieti, che potrebbe aver contratto il virus in occasione di una manifestazione pubblica a cui ha partecipato fuori regione. L’uomo non presenta sintomi di rilievo ed è in isolamento domiciliare. Il Siesp della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha già attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria e avviato il tracciamento dei contatti del positivo. Lo comunica l’Assessorato alla Salute. L'articolo proviene da Italia Sera.

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - fattoquotidiano : VARIANTE OMICRON I 'vaccini non basteranno a prevenire l'impatto', l'allarme arriva dal Centro europeo per le malat… - fanpage : Variante #Omicron:'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi', l'avvertimento dell'OMS - WalterCabrini : RT @Masssimilianoo: La variante Omicron si replica molto meglio di Delta nei bronchi, ma non nei polmoni. Sarebbe una spiegazione per l’alt… - Vale03010807 : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta costretta a cancellare il pranzo di Natale con 50 invitati: “Troppi rischi con la variante Omicron” htt… -