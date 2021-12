Ultime Notizie Roma del 16-12-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il caos Libia in apertura gruppi armati circondano il palazzo del Governo il voto a rischio leader della milizia della Brigata alta moda annunciato che invidia non ci saranno le elezioni presidenziali e chiuderemo tutte le istituzioni draghi la camera Natale sicuro ma vaccinatevi però mica è un po’ te la ci avviciniamo al Natale più preparati più sicuri ha detto perché le persone positive al virus sono 297.000 12 mesi fa erano 175.000 Ma i cittadini mantengono la massima tutela si vaccini no e facciano la terza dose omikron Italia un’incidenza più bassa quasi la metà che nel resto d’Europa ma è comunque in crescita così il premier draghi nei Attiva la camera in vista del Consiglio Europeo sui Tamponi e cittadinini vaccinati che arrivano in Italia c’è ...