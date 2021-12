Tempesta d' amore | anticipazioni tedesche | Maja chiude definitivamente con Florian

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Per, gli attuali protagonisti did', non c'è pace e, in futuro, la loro relazione arriverà al capolinea, come suggeriscono le. La storia d'dei due innamorati è cominciata in sordina per poi rivelarsi molto importante per entrambi, ma ben presto sono iniziati i primi problemi quandosi è opposto al progetto di costruzione dell'hotel wellness sostenuto da Erik e quest'ultimo ha iniziato a ricattare, dopo aver scoperto che suo padre Cornelius era ancora vivo e lei lo copriva. La giovane, per difendere il genitore, ha accettato di convincere il guardaboschi ad acconsentire al progetto dell'albergo termale, ma quando Cornelius si è presentato al Fürstenhof con ...