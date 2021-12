Sondaggi Demopolis: 71% vaccinati preoccupati da quarta ondata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 66% degli italiani è preoccupato dalla quarta ondata del Covid che sta colpendo il Paese. A sorpresa la preoccupazione è più alta tra chi è già vaccinato (71%) mentre solo uno su cinque, tra chi non è vaccinato, esprime preoccupazione. A dirlo sono gli ultimi Sondaggi realizzati da Demopolis per Radio1 Rai. Sette italiani su dieci hanno paura che le festività natalizie possano causare l’aumento di contagi. Il 68% promuove il super green pass che consente ai soli vaccinati la possibilità di svolgere diverse attività quotidiane precluse invece ai no vax. Tra i favorevoli del certificato verde rafforzato ci sono il 93% degli elettori Pd, l’88% di Forza Italia e il 75% di chi vota Movimento 5 Stelle. Più freddo l’entusiasmo degli elettori di Lega e Fratelli d’Italia, con il 62% e ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 66% degli italiani è preoccupato dalladel Covid che sta colpendo il Paese. A sorpresa la preoccupazione è più alta tra chi è già vaccinato (71%) mentre solo uno su cinque, tra chi non è vaccinato, esprime preoccupazione. A dirlo sono gli ultimirealizzati daper Radio1 Rai. Sette italiani su dieci hanno paura che le festività natalizie possano causare l’aumento di contagi. Il 68% promuove il super green pass che consente ai solila possibilità di svolgere diverse attività quotidiane precluse invece ai no vax. Tra i favorevoli del certificato verde rafforzato ci sono il 93% degli elettori Pd, l’88% di Forza Italia e il 75% di chi vota Movimento 5 Stelle. Più freddo l’entusiasmo degli elettori di Lega e Fratelli d’Italia, con il 62% e ...

