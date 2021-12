Seconde case, i prezzi di vendita corrono in montagna (Di giovedì 16 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – I prezzi delle case hanno registrato una diffusa crescita negli ultimi 12 mesi nelle principali località montane italiane. A rilevarlo è l’Ufficio Studi di idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, che ha registrato progressi in 23 delle prime 36 località sciistiche dell’arco alpino a novembre 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Crescono soprattutto i mercati di pregio dell’Alto Adige come San Martino in Badia (31,5%), Marebbe-Enneberg (29%) e Corvara (20,8%), località storicamente accomunata dalla scarsità di offerta di Seconde case. Sempre, con incrementi a doppia cifra, seguono la Valfurva (Sondrio), con incrementi del 17,4%, Malè, nella Val di Sole (Trento) su del 14,3%, mentre Sampeyre, segna un rimbalzo del 13,5%. Le richieste dei proprietari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Idellehanno registrato una diffusa crescita negli ultimi 12 mesi nelle principali località montane italiane. A rilevarlo è l’Ufficio Studi di idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, che ha registrato progressi in 23 delle prime 36 località sciistiche dell’arco alpino a novembre 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Crescono soprattutto i mercati di pregio dell’Alto Adige come San Martino in Badia (31,5%), Marebbe-Enneberg (29%) e Corvara (20,8%), località storicamente accomunata dalla scarsità di offerta di. Sempre, con incrementi a doppia cifra, seguono la Valfurva (Sondrio), con incrementi del 17,4%, Malè, nella Val di Sole (Trento) su del 14,3%, mentre Sampeyre, segna un rimbalzo del 13,5%. Le richieste dei proprietari ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Seconde case, i prezzi di vendita corrono in montagna - - CorriereCitta : Seconde case, i prezzi di vendita corrono in montagna - idealista_it : Prezzi delle seconde case in aumento in montagna, scopri le località più ambite - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – I prezzi delle case hanno registrato una diffusa crescita negli ultimi 12 mesi nelle principal… - ItaliaNotizie24 : Seconde case, i prezzi di vendita corrono in montagna -