Sci: morto il fratello di Deborah Compagnoni. Travolto da una valanga in Valfurva (Di giovedì 16 dicembre 2021) E' morto Travolto da una valanga in Valfurva, Jacopo Compagnoni, guida alpina di 40 anni, fratello della campionessa di sci Deborah. Con un amico stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio) quando è avvenuto il distacco. La valanga aveva un fronte di un centinaio di metri e lo ha Travolto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021) E'da unain, Jacopo, guida alpina di 40 anni,della campionessa di sci. Con un amico stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di(Sondrio) quando è avvenuto il distacco. Laaveva un fronte di un centinaio di metri e lo haL'articolo proviene da Firenze Post.

