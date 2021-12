Romina Power contro Selvaggia Lucarelli: «Sfacciata e irrispettosa con Albano». La reazione della giurata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Romina Power “Sfacciata, irrispettosa“. Non bastava: pure “stupida“. Romina Power – stavolta poco figlia dei fiori e anzi, piuttosto avvelenata – si è scagliata sui social contro Selvaggia Lucarelli. Quello scritto dalla cantante nei confronti della giudice di Ballando con le Stelle è stato un vero e proprio sfogo, in realtà poco giustificato ma riferito a un episodio consumatosi nel dance show di Rai1. Difatti, è proprio a corredo di un’immagine che ritraeva l’ex marito Albano di fronte alla giurata Lucarelli, che Romina si è lasciata andare agli insulti. “Last night Lucarelli was very cheeky and disprectful with you… Silly woman“, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 dicembre 2021)“. Non bastava: pure “stupida“.– stavolta poco figlia dei fiori e anzi, piuttosto avvelenata – si è scagliata sui social. Quello scritto dalla cantante nei confrontigiudice di Ballando con le Stelle è stato un vero e proprio sfogo, in realtà poco giustificato ma riferito a un episodio consumatosi nel dance show di Rai1. Difatti, è proprio a corredo di un’immagine che ritraeva l’ex maritodi fronte alla, chesi è lasciata andare agli insulti. “Last nightwas very cheeky and disprectful with you… Silly woman“, ...

Advertising

dany_grazia : RT @fresh696: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - AtwLuv : RT @AtwLuv: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - YouTube - AtwLuv : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - YouTube - PetreCalusaru : RT @fresh696: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - fresh696 : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani -