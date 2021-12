Per vivere più a lungo basta nascere in inverno (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il segreto per vivere più a lungo? In un certo qual modo è davvero scritto nelle stelle. Almeno, stando a un nuovo studio dal titolo «Stima degli effetti combinati dell’invecchiamento e della stagionalità sul rischio di mortalità» condotto dal Dipartimento di Economia Applicata dell’Università di Valencia e pubblicato sul Journal of the Royal Statistical Society, secondo il quale le aspettative di vita e le probabilità di morire o sopravvivere dipendono non solo dall'età delle persone, non solo dallo stile di vita, ma anche da quando cade il compleanno. Il momento migliore? I mesi invernali: per viver più a lungo basta nascere d'inverno. Secondo il team guidato da Jose M. Pavìa e Josep Lledo chi ha questa fortuna ha un'aspettativa di vita di tre mesi più alta (in ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il segreto perpiù a? In un certo qual modo è davvero scritto nelle stelle. Almeno, stando a un nuovo studio dal titolo «Stima degli effetti combinati dell’invecchiamento e della stagionalità sul rischio di mortalità» condotto dal Dipartimento di Economia Applicata dell’Università di Valencia e pubblicato sul Journal of the Royal Statistical Society, secondo il quale le aspettative di vita e le probabilità di morire o sopravdipendono non solo dall'età delle persone, non solo dallo stile di vita, ma anche da quando cade il compleanno. Il momento migliore? I mesi invernali: per viver più ad'. Secondo il team guidato da Jose M. Pavìa e Josep Lledo chi ha questa fortuna ha un'aspettativa di vita di tre mesi più alta (in ...

Come vivere e lavorare in Brasile: documenti, burocrazia e professioni più richieste Money.it Per vivere più a lungo basta nascere in inverno Un nuovo studio condotto dall'Università di Valencia dice che i «più fortunati» vivono mediamente tre mesi in più. Ecco i dati ...

