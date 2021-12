Pellegrinaggio da Treviso ad Assisi: cluster Covid con almeno 92 infetti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Boom di contagi a Pieve di Soligo (Treviso): il cluster sarebbe composto attualmente da 92 persone, di cui 24 positivi, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti, è stato individuato dall'Ulss 2. Il ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 dicembre 2021) Boom di contagi a Pieve di Soligo (): ilsarebbe composto attualmente da 92 persone, di cui 24 positivi, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti, è stato individuato dall'Ulss 2. Il ...

Advertising

Mariodarkmatter : RT @globalistIT: Indovinate da chi è partito il contagio? - globalistIT : Indovinate da chi è partito il contagio? - PerugiaToday : Coronavirus, individuato cluster di 92 persone dopo il pellegrinaggio ad Assisi: 24 positivi e una persona in terap… - andreastoolbox : Covid-19, a Treviso Cluster dopo un pellegrinaggio: no vax in terapia intensiva - Rai News - ilmessaggeroit : Cluster dopo un pellegrinaggio ad Assisi, 24 positivi a Treviso: contagio originato da un No vax (ora in terapia in… -