(Di giovedì 16 dicembre 2021) Era il pomeriggio del 30 novembre quando, adi Latina, la Polizia si era recata in Corso della Repubblica. La segnalazione indicava la presenza di un ragazzo ferito con un. Grazie alla descrizione è stato possibile trovare l’aggressore, in seguito riconosciuto dalla vittima. Nel pomeriggio di ieri è stata eseguita la misura coercitiva e l’aggressore è stato associato al carcere di Velletri.con un: l’aggressione Nel pomeriggio del 30 Novembre il personale della Volante e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S.di Latina sono intervenuti in Corso della Repubblica su segnalazione di uomo attinto da colpi di. Sul posto, i poliziotti accertavano la presenza di ...

Paura a Cisterna, aggredisce 18enne con un coltello e scappa

Ultime Notizie dalla rete : Paura Cisterna

