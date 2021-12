Morti sul lavoro, da Ischia a Taranto: in un giorno quattro vittime, due erano irregolari (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vittorio Tommasone stava lavorando stamattina alla ristrutturazione di un edificio privato. E’ caduto giù da una impalcatura ed è morto, a 59 anni. Lavorava ad Ischia, senza un regolare contratto di lavoro. Lascia la moglie e tre figli. Luigi Aprile di anni ne aveva 51. Stava spostando una gru da un camion, quando il macchinario si è inclinato facendogli perdere l’equilibrio. E’ precipitato da un’altezza di 10 metri ed è morto sul colpo, a Massafra (Taranto). Pierino Oronzo era un operaio di 55 anni: è morto ustionato nel Salernitano mentre stava effettuando lavori di posa di una guaina su un immobile. Anche lui era in nero. E’ morto invece poche ore dopo il suo arrivo all’ospedale Brotzu di Cagliari, Adriano Balloi, 60 anni di Tortolì, rimasto incastrato sotto un escavatore mercoledì sera mentre lavorava in un terreno privato. In un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vittorio Tommasone stava lavorando stamattina alla ristrutturazione di un edificio privato. E’ caduto giù da una impalcatura ed è morto, a 59 anni. Lavorava ad, senza un regolare contratto di. Lascia la moglie e tre figli. Luigi Aprile di anni ne aveva 51. Stava spostando una gru da un camion, quando il macchinario si è inclinato facendogli perdere l’equilibrio. E’ precipitato da un’altezza di 10 metri ed è morto sul colpo, a Massafra (). Pierino Oronzo era un operaio di 55 anni: è morto ustionato nel Salernitano mentre stava effettuando lavori di posa di una guaina su un immobile. Anche lui era in nero. E’ morto invece poche ore dopo il suo arrivo all’ospedale Brotzu di Cagliari, Adriano Balloi, 60 anni di Tortolì, rimasto incastrato sotto un escavatore mercoledì sera mentre lavorava in un terreno privato. In un ...

