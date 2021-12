Matrix Resurrections: Jonathan Groff si è preparato guardando su YouTube i video di Hugo Weaving (Di giovedì 16 dicembre 2021) Jonathan Groff ha svelato in che modo si è preparato alle riprese del film Matrix Resurrections in cui interpreta una nuova versione dell'agente Smith. Matrix Resurrections ha tra i suoi protagonisti l'attore Jonathan Groff che, in una recente intervista, ha spiegato in che modo si è preparato per interpretare una nuova versione dell'Agente Smith. Il personaggio, interpretato nella trilogia originale da Hugo Weaving, è una delle presenze più iconiche della trilogia originale firmata dalle sorelle Wachowski, elemento che ha portato Groff a prepararsi con grande attenzione. Hugo Weaving avrebbe dovuto riprendere la parte in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha svelato in che modo si èalle riprese del filmin cui interpreta una nuova versione dell'agente Smith.ha tra i suoi protagonisti l'attoreche, in una recente intervista, ha spiegato in che modo si èper interpretare una nuova versione dell'Agente Smith. Il personaggio, interpretato nella trilogia originale da, è una delle presenze più iconiche della trilogia originale firmata dalle sorelle Wachowski, elemento che ha portatoa prepararsi con grande attenzione.avrebbe dovuto riprendere la parte in ...

