Manolas è un giocatore dell’Olympiacos

(Di giovedì 16 dicembre 2021) È ufficiale: . Lo ha annunciato il club greco che ha anche diffuso video dele dei tifosi in festa. Pedullà ha dato le cifre dell’accordo: #–#Olympiacos, le cifre: 2,5 milioni più 1 di bonus più rinuncia mensilità mese di dicembre (circa 400 mila). Totale: circa 4. Gli avevano chiesto di aspettare la sosta, non ha voluto sentire ragioni. In Grecia guadagnerà meno della metà rispetto a #Napoli. Early Christmas gift loading… #Olympiacos #IsBack #Returns pic.twitter.com/iMimjRE2an — Olympiacos FC (46) (@olympiacosfc) December 16, 2021is home! #Olympiacos #IsBack #Returns pic.twitter.com/umRKWcuQJN — Olympiacos FC (46) (@olympiacosfc) December 16, 2021 L'articolo ...

Quei 12 minuti giocati contro il Leicester in Europa League il 9 dicembre scorso resteranno gli ultimi della storia azzurra di Kostas, ormai exdel Napoli . Un addio lampo, il suo, anticipato solo dai controlli in aeroporto che hanno reso nota la partenza per la Grecia nella giornata di ieri. Un viaggio ...Valter De Maggio rivela che il Napoli sta preparando un colpo clamoroso per sostituire. Il centrale greco è vicinissimo all'Olympiacos. L'accordo tra iled il club ellenico c'era già da tempo e nelle prossime ore verranno limati i dettagli che porteranno all'intesa ...Kostas Manolas non giocherà il match di domenica contro il Milan con la maglia del Napoli perché... non è già più, almeno nei fatti, un giocatore dei partenopei.Valter De Maggio rivela che il Napoli sta preparando un colpo clamoroso per sostituire Manolas. Il centrale è vicinissimo all'Olympiacos.