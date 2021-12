Latina. Dingo e Kent, Babbi Natale a quattro zampe regalano sorrisi ai bimbi ricoverati in ospedale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Latina – Due Babbo Natale a quattro zampe hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto pediatrico dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un evento di solidarietà nell’imminenza delle festività natalizie, voluto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Protezione Civile. L’iniziativa, nata dalla sinergia di intenti del Comandante Provinciale, il Colonnello Lorenzo D’Aloia, e del Presidente del Nucleo Protezione Civile Anc S.te. in quiescenza Angelo Aufiero, è stata calorosamente accolta dal Primario del reparto, il prof. Riccardo Lubrano, che ha particolarmente apprezzato la vicinanza dell’Arma verso i suoi piccoli pazienti ai quali si dedica con ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021)– Due Babbohanno fatto visita ai piccoli pazientipresso il reparto pediatrico dell’Santa Maria Goretti di. Un evento di solidarietà nell’imminenza delle festività natalizie, voluto dal Comando Provinciale dei Carabinieri diin collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Protezione Civile. L’iniziativa, nata dalla sinergia di intenti del Comandante Provinciale, il Colonnello Lorenzo D’Aloia, e del Presidente del Nucleo Protezione Civile Anc S.te. in quiescenza Angelo Aufiero, è stata calorosamente accolta dal Primario del reparto, il prof. Riccardo Lubrano, che ha particolarmente apprezzato la vicinanza dell’Arma verso i suoi piccoli pazienti ai quali si dedica con ...

Advertising

Lunanotizie : ?? Latina, Dingo e Kent in ospedale per far sorridere i bambini ricoverati ?? Leggi qui -