La Coppa d'Africa si giocherà: "In Camerun previste misure efficaci e collaudate" (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Coppa d'Africa verrà disputata. Lo hanno annunciato CAF (Confederazione calcistica africana), FECAFOOT (Federcalcio Camerunese) e COCAN (Comitato organizzatore della competizione) attraverso un comunicato stampa congiunto. Ecco il testo completo: "La pandemia globale di COVID-19 e le sue varie varianti richiedono l'adozione di misure appropriate e adeguate per arginare la diffusione di questa malattia, che costituisce un pericolo serio e reale per le popolazioni. Tuttavia, la vita deve andare avanti e dobbiamo imparare a conviverci. In Camerun, come altrove, sono state adottate misure efficaci e affidabili, un sistema di risposta già collaudato. Il Governo ha messo a punto uno speciale protocollo sanitario anti-COVID applicabile alla Coppa

