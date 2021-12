Inter, Ausilio: «Via pezzi importanti ma non ci siamo mai persi d'animo» (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Non ci siamo mai persi d’animo. Ci siamo guardati in faccia, è normale che perdere quelle persone, per quello che avevano dato all’Inter, poteva sembrare una montagna enorme da scalare. Ma il bello di questo sport e di questo lavoro è che il giorno dopo hai subito una occasione”. Lo ha detto il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ai microfoni di Sky Sport tornando sulla complicata estate dei nerazzurri. “E’ stato dipinto tutto peggio di quello che la realtà e i fatti hanno dimostrato – ha aggiunto – Non ci si può arrendere alle prime difficoltà, è normale che perdere un allenatore importante come Conte, un giocatore come Hakimi e poi successivamente Eriksen e Lukaku potevano ammazzare dal punto di vista sportivo chiunque, ma non noi”. Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Non cimaid’. Ciguardati in faccia, è normale che perdere quelle persone, per quello che avevano dato all’, poteva sembrare una montagna enorme da scalare. Ma il bello di questo sport e di questo lavoro è che il giorno dopo hai subito una occasione”. Lo ha detto il direttore sportivo dell’Pieroai microfoni di Sky Sport tornando sulla complicata estate dei nerazzurri. “E’ stato dipinto tutto peggio di quello che la realtà e i fatti hanno dimostrato – ha aggiunto – Non ci si può arrendere alle prime difficoltà, è normale che perdere un allenatore importante come Conte, un giocatore come Hakimi e poi successivamente Eriksen e Lukaku potevano ammazzare dal punto di vista sportivo chiunque, ma non noi”.

Advertising

FcInterNewsit : Ausilio: 'Perdere Conte, Lukaku e Hakimi poteva ammazzare chiunque, non l'Inter' ?? ?? - andreastoolbox : Inter, Ausilio in esclusiva: questa sera a '23', su Sky Sport24. VIDEO | Sky Sport - soloio0509 : RT @serieAnews_com: #Inter, agente di #Dimarco è in sede per per il rinnovo del contratto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Ausilio: 'Nonostante le cessioni, non ci siamo persi d'animo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Ausilio: 'Nonostante le cessioni, non ci siamo persi d'animo' -