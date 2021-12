Il colore della magnolie 2: data di uscita e anticipazioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Molto presto su Netflix esordirà Il colore delle magnolie 2, ad annunciarlo TVLine: la data di uscita e le anticipazioni In arrivo la seconda stagione della serie Netflix (Fonte: Instagram)Il nuovo anno esordirà su Netflix Il colore delle magnolie 2 a partire dal 4 febbraio 2022, ad annunciarlo TVLine. La serie ha per protagoniste Joanna Garcia Swisher che interpreterà nuovamente Maddie Townsend, Brooke Elliott che torna a vestire i panni di Dana Sue Sullivan e Heather Headley che indosserà quelli di Helen Decatur. I produttori esecutivi della serie sono Sheryl J. Anderson, Daniel Paulson e Sherryl Woods. Maddie, Helen e Dana Sue, migliori amiche fin dall’infanzia, decidono di aprire una spa insieme. Nel frattempo, ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 17 dicembre 2021) Molto presto su Netflix esordirà Ildelle2, ad annunciarlo TVLine: ladie leIn arrivo la seconda stagioneserie Netflix (Fonte: Instagram)Il nuovo anno esordirà su Netflix Ildelle2 a partire dal 4 febbraio 2022, ad annunciarlo TVLine. La serie ha per protagoniste Joanna Garcia Swisher che interpreterà nuovamente Maddie Townsend, Brooke Elliott che torna a vestire i panni di Dana Sue Sullivan e Heather Headley che indosserà quelli di Helen Decatur. I produttori esecutiviserie sono Sheryl J. Anderson, Daniel Paulson e Sherryl Woods. Maddie, Helen e Dana Sue, migliori amiche fin dall’infanzia, decidono di aprire una spa insieme. Nel frattempo, ...

