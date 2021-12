Grande Fratello Vip 6, entra Alessandro Basciano: ecco chi è (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ di tempo di Grande turnover nella Casa di Cinecittà, esco quattro concorrenti della prima ora e vengono rimpiazzati da altrattanti nuovi Vip, uno di loro sarà Alessandro Basciano E’ giunta al capolinea l’avventura di quattro dei Vip che hanno iniziato l’avventura della sesta edizione del Grande Fratello Vip lo scorso 13 settembre. Per l’edizione numero sei del Grande Fratello Vip è giunto il momento di fare un tagliando. Tra uscite, più o meno prevedibili, e abbandoni in arrivo la compagine in gioco nelle prossime ore potrebbe cambiare radicalmente rispetto a quella conosciuta fino ad ora. Tutto dipende dagli ormai pressochè certi abbandoni di Manila Lazzaro, Aldo Montano e Manila Lazzaro che vanno ad aggiungersi all’uscita di scena, per motivi di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ di tempo diturnover nella Casa di Cinecittà, esco quattro concorrenti della prima ora e vengono rimpiazzati da altrattanti nuovi Vip, uno di loro saràE’ giunta al capolinea l’avventura di quattro dei Vip che hanno iniziato l’avventura della sesta edizione delVip lo scorso 13 settembre. Per l’edizione numero sei delVip è giunto il momento di fare un tagliando. Tra uscite, più o meno prevedibili, e abbandoni in arrivo la compagine in gioco nelle prossime ore potrebbe cambiare radicalmente rispetto a quella conosciuta fino ad ora. Tutto dipende dagli ormai pressochè certi abbandoni di Manila Lazzaro, Aldo Montano e Manila Lazzaro che vanno ad aggiungersi all’uscita di scena, per motivi di ...

