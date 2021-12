Gli Extraliscio | il Circolo delle Dodici Lune e la rivoluzione rumorosa di un clarinetto in Do

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Citarsi addosso. È quello che non si dovrebbe mai fare, mi dicevano le prime volte che ho cominciato a scrivere pezzi, testi, chiamateli come volete, destinati a essere pubblicati. Evidentemente ero distratto, a occhio, o ho ritenuto non fosse uno di quei consigli da prendere alla lettera. Tendo a parlare di me, credo sia abbastanza evidente. Poi mi piace dire che non è esattamente vero, e non è esattamente vero, che non parlo proprio di me di me, ma di un me che è una rappresentazione di me, quindi, in quanto rappresentazione, qualcosa di diverso dal reale, finzionale, e che comunque, essendo il me di cui parlo una sorta di avatar, è sempre soggetto a proiezioni, storture, immersioni in dinamiche proprie della narrativa, quindi di un me non solo non coincidente col reale ma volendo neanche vagamente somigliante col reale si tratta, o si potrebbe trattare. Ma nei fatti finisco ...