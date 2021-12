Gimbe, la pandemia non frena: in 7 giorni +18% di contagi e ricoveri. L’allarme: «Andiamo verso la congestione degli ospedali» – I dati (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo il report pubblicato dalla Fondazione Gimbe, il numero dei casi registrati nell’ultima settimana è più alto del 18 per cento rispetto a quelli della settimana precedente. Negli ultimi sette giorni i nuovi casi registrati sono stati 124.568, nei sette giorni precedenti erano 105.771. Una variazione che inizia a preoccupare anche gli ospedali: «Stiamo progressivamente andando verso una pericolosa congestione degli ospedali. Sul fronte ospedaliero aumentano ancora i posti letto occupati da pazienti Covid: +17,9 per cento in area medica e +11,2 per cento in terapia intensiva». La crescita è costante da due mesi: la media giornaliera dei casi è passata da 2.456 casi a 17.795. In 26 province italiane il numero di casi di Covid è ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo il report pubblicato dalla Fondazione, il numero dei casi registrati nell’ultima settimana è più alto del 18 per cento rispetto a quelli della settimana precedente. Negli ultimi settei nuovi casi registrati sono stati 124.568, nei setteprecedenti erano 105.771. Una variazione che inizia a preoccupare anche gli: «Stiamo progressivamente andandouna pericolosa. Sul fronteero aumentano ancora i posti letto occupati da pazienti Covid: +17,9 per cento in area medica e +11,2 per cento in terapia intensiva». La crescita è costante da due mesi: la media giornaliera dei casi è passata da 2.456 casi a 17.795. In 26 province italiane il numero di casi di Covid è ...

